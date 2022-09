El primer dilema de Berizzo: ¿Quién será el próximo arquero titular de la selección chilena?

Cuando Eduardo Berizzo entregó la nómina de la selección chilena de cara a los amistosos de septiembre, inmediatamente se notó una gran ausencia: Claudio Bravo.

El histórico capitán de La Roja no fue considerado por el Toto para los encuentros ante Marruecos y Qatar, por lo que la interrogante sobre si será considerado a futuro se abre más que nunca.

Esto porque el actual arquero del Real Betis aseguró que no ha conversado con el estratega desde que asumió el mando en junio pasado, por lo que no está enterado de si cuenta con él de cara al próximo proceso.

¿Quién será el guardameta titular?

Ante esto, la primera gran decisión del ex DT de O’Higgins será determinar quién será el portero titular de la selección de cara al primer amistoso. Las opciones son: Gabriel Arias, Brayan Cortés y Cristóbal Campos.

Gabriel Arias

Viene de superar una complicadísima lesión en Racing, donde se especuló que llegaría a perder el puesto y que su ciclo en el club estaba terminado, ya que su contrato expira en diciembre de este año.

Sin embargo, el técnico Fernando Gago le dio la oportunidad nada menos que un clásico contra Boca en agosto pasado y el ex Unión La Calera no falló: Atajadas claves y un rendimiento superlativo para que su equipo no perdiera ante los xeneizes.

Desde entonces, Arias (35) mantuvo la titularidad y volvió a consagrarse como pieza clave en la Academia, razón más que suficiente para ser considerado por Berizzo.

Sus números por la selección son:

13 partidos (uno por las últimas eliminatorias) y 16 goles recibidos.

Su último encuentro por La Roja fue 8 de octubre del 2020 en la derrota 2-1 ante Uruguay por las clasificatorias a Qatar 2022.

Brayan Cortés

Está cumpliendo con creces la mejor temporada de su carrera. Titular indiscutido en Colo Colo, pieza fija en todas las convocatorias y con la edad perfecta (27) para dar el salto al fútbol internacional.

Tuvo la difícil misión de reemplazar a Bravo en los últimos duelos por las eliminatorias y no desentonó. De hecho, fue una de las figuras en la victoria ante Bolivia y tuvo un aceptable rendimiento en la derrota contra Uruguay en marzo pasado.

Es por lejos el arquero menos batido del campeonato nacional y aspira a tomar de una vez por todas el puesto una vez que el bicampeón de América anuncie su retiro.

Sus números por la selección son:

7 partidos por Chile (4 por las últimas eliminatorias) y 8 goles recibidos

Su último encuentro por La Roja fue el 29 de marzo pasado en la derrota 2-0 ante Uruguay por las eliminatorias

Cristóbal Campos

Dados los antecedentes, se entiende que el jugador de Universidad de Chile será la tercera alternativa, aunque es una gran apuesta a futuro si se tiene en cuenta que recién cumplió 23 años y que su nivel en el campeonato nacional ha sido más que destacado.

Sus números por la selección son:

Nominado en 2017 para amistoso contra Burkina Faso: no ingresó.

Nominado en 2019 para el Sudamericano Sub 20: no disputó partidos.

En definitiva, tanto Arias como Cortés tienen méritos de sobra para ser titular el próximo viernes 23 de septiembre ante Marruecos, duelo que se jugará a las 16:00 horas de Chile, pero la última palabra la tendrá el DT Eduardo Berizzo.