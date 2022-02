Tiempos alegres se viven Colo Colo tras la obtención de la Supercopa y el triunfo de la primera fecha ante Everton, lo que se ha demostrado en la alegría que tiene el plantel de cara a los próximos desafíos.

Pese a esto, los entrenamientos han sido intensos y los jugadores están dejando todo para ganarse un puesto de titular. Tanto es así que Gabriel Suazo y Cristian Zavala protagonizaron un duro choque en la práctica de este jueves.

El golpe no fue menor y el lateral zurdo de los albos debió concurrir a un recinto de salud ya que terminó con fractura dental, aunque el capitán del cacique aclaró que no tiene ningún inconveniente mayor.

Lee también: Los esfuerzos y sueños de Nicolás Peranic: La historia del arquero que a los 35 años debutó en Primera División

“Para los que me preguntan, todo está bien. Con un poco de inflamación en el labio. Me hicieron una ferulización en el diente para dejarlo bien”, contó el seleccionado nacional en una historia de Instagram.

De todas formas, no dejó pasar la oportunidad para “agradecer” a Zavala, a quien le recalcó con mucho humor que “me mandaste al dentista”, aunque el ex Melipilla no se quedó atrás y le respondió a Suazo.

“(Fue) un choquecito, bebé, jaja. Con la gotita se pega, ya te dije”, comentó el extremo que también dio a conocer cómo le quedó el rostro tras el golpe con su compañero. “Mañana aparece morado”, aseguró.

Lee también: “Me ensucian el nombre”: La polémica entre Chupete Suazo con su DT Ivo Basay

La buena noticia para Gustavo Quinteros es que ambos jugadores están en óptimas condiciones y serán considerados para el duelo de este domingo a las 18:00 horas ante Deportes La Serena, el cual se jugará sin público debido a las restricciones del Plan Paso a Paso.