El volante nacional Gary Medel volvió a referirse a una posible llegada a Boca, esto en medio de rumores de que se desvinculará del Bologna de Italia, pese a tener contrato hasta mediados de 2022.

En conversación con El Canal de Boca, programa que se da por la web oficial del club, el Pitbull fue consultado respecto a si en el futuro volverá a ponerse la camiseta xeneize, la cual vistió entre 2009 y 2011.

“A futuro no sé, ya tengo 34 años. Tiene que ser ahora ya. No sé hasta los cuántos voy a jugar, pero estoy en un buen momento, física y mentalmente estoy súper bien”, comentó.

“El año pasado estuve un poco complicado por las lesiones, me rompí tres veces los gemelos, pero este año la Copa América la jugué súper bien y me sentía bien. Estamos en un buen momento”, agregó el seleccionado chileno.

Además, el formado en Universidad Católica se refirió a su relación con Juan Román Riquelme, ídolo de la escuadra argentina y hoy segundo vicepresidente de la institución, con quien compartió en su anterior ciclo.

“Con Román hasta ahora me escribo, siempre me desea lo mejor. En general, con todos mis compañeros me llevaba súper bien. Me juntaba con (Cristian) Pichi Erbes, que es más de mi edad, con Nicolás Gaitán, con (Pablo) Mouche, que estaba en ese momento. Y en general me llevaba bien con todos, me aceptaron súper bien”, relató.

Finalmente, Medel afirmó que recibe constantemente el cariño de los hinchas de Boca, esto porque “creo que la gente, los hinchas miraban el esfuerzo, el sacrificio, lo que metía dentro de la cancha y ese es mi carácter que tengo, de dar lo mejor siempre para el equipo más que para uno mismo, eso se reflejaba dentro del campo y yo creo que la gente me lo agradece en ese sentido”.