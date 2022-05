La UC se queda con las ganas: Gary Medel oficializó su renovación con el Bologna

Tras varias semanas de especulaciones y declaraciones por parte del propio jugador, finalmente este miércoles el Bologna oficializó que Gary Medel continuará siendo parte del club.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco italiano en redes sociales, donde confirmaron que el “Pitbull” renovó su contrato con la institución, el cual vencía en junio de este año.

We're delighted to announce that @MedelPitbull has extended his Bologna contract until 30 June 2023 🐶✍️#WeAreOne pic.twitter.com/f7wFflNuet

— Bologna FC 1909 (@BolognaFC1909en) May 11, 2022