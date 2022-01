Una pésima noticia recibió este miércoles el cuerpo técnico de la selección chilena, luego de que el Bologna confirmara que Gary Medel se contagió de COVID-19 en las últimas horas.

La noticia fue dada a conocer por el propio elenco italiano en sus redes sociales, donde oficializa que el Pitbull es uno de los cuatro futbolistas del primer equipo que es caso positivo, entre los que está el paraguayo Federico Santander.

“Bologna anuncia que tras las pruebas realizadas se detectó la positividad al COVID-19 de los futbolistas Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk y Emanuel Vignato. Según el protocolo, se notificó a las autoridades sanitarias locales y los jugadores fueron puestos en aislamiento domiciliario”, señalaron en la escuadra de la Serie A.

El contagio se da a pocas semanas de los trascendentales partidos por las eliminatorias programados para fines de enero y principios de febrero, donde la Roja se medirá ante Argentina en condición de local y Bolivia como visitante.

Por ahora, el defensa formado en Universidad Católica se perderá como mínimos los próximos dos duelos de su escuadra, programados para este jueves ante el Inter de Milán y para el domingo 9 de este mes ante el Cagliari como visitante.

