¡Se acabó la pesadilla para Chile y el Bologna! Gary Medel, el pitbull, logró recuperarse del COVID-19 y volvió a entrenar en Italia por la Serie A.

Fue el pasado 5 de enero cuando su club italiano dio a conocer que el referente de la selección chilena se contagió con SARS-CoV-2.

Bologna FC 1909 can confirm that Gary Medel, Federico Santander, Sydney Van Hooijdonk and Emanuel Vignato have tested positive for COVID-19. As per the protocol, local health authorities were promptly notified and the players were placed into self-isolation at home.

