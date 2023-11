Gary Medel disparó contra todo: 6 incendiarias frases que lanzó tras salida de Berizzo

Gary Medel se descargó durante la noche del jueves, luego de que Eduardo Berizzo diera a conocer su salida de La Roja a minutos de rescatar solo un punto en el duelo de local ante Paraguay.

Chile empató sin goles frente al combinado paraguayo en la quinta fecha de la Clasificatoria al Mundial de 2026 y, pese a que jugaron casi todo el segundo tiempo con un hombre demás ante la expulsión de un jugador rival, la selección no logró anotar.

Ante ese escenario, el ex DT de la selección nacional, duramente cuestionado por su trabajo al mando del equipo, anunció su salida en la conferencia de prensa.

“He hablado recién con el presidente de la Federación y le he manifestado mi deseo de dejar el cargo. Los resultados no han sido los esperados y es digno reconocer cuando la cosa no funciona”, comentó, junto con aprovechar el momento para agradecer a todos quienes lo acompañaron.

6 frases del enojo de Gary Medel

Al conocer la salida de Berizzo, el Pitbull se descargó con la prensa y aseguró que el ex estratega habría tomado la decisión por el trato que ha recibido el último tiempo.

Estas son las cinco frases que resumen la molestia de Gary Medel:

“ Se va por la manera como lo tratan “

“ “ No lo dejaron trabajar tranquilo , también se cansó”

, también se cansó” “ Se va triste , porque se creó un buen ambiente, que es algo que hace mucho tiempo acá no ocurría”

, porque se creó un buen ambiente, que es algo que hace mucho tiempo acá no ocurría” “Van a Pinto Durán y hay cosas que hizo él con su bolsillo “

“ “Esto no solamente es por la gente, también es por ustedes (prensa), y ninguno de ustedes se hace cargo .

. “No respetan los procesos y es lo que pasa ahora: viene otro técnico, está diez partidos y pasa lo mismo”

Miras las declaraciones de Gary Medel aquí:

