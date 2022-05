Gary Medel vivirá en España tras su retiro: “Me importa que mi familia tenga garantizada la salud y la educación”

Tras el denominado “fin de la Generación Dorada”, las estrellas nacionales han comenzado a definir su futuro luego de los posibles retiros del fútbol o sus inminentes regresos a suelos nacionales luego de haber desarrollado por años sus carreras en Europa.

Así fue el caso de Gary Medel, quien por ahora, aún no tiene clara la fecha en la cual dejará de jugar fútbol, pero si sabe que no volverá a vivir en Chile. En ese sentido, es de conocimiento público que el ahora jugador del Bologna tiene dos casas en España, una en Madrid y otra en Marbella, en las cuales planea vivir junto a su familia.

La decisión del futbolista, habría sido tomada junto a su esposa, la periodista Cristina Morales. En ese contexto, es que ambos, luego de varias conversaciones, llegaron a la conclusión que el mejor lugar para asentarse en el país del viejo continente, lugar que Medel conoció cuando jugó por Sevilla (2011-2013).

“Estoy hace 14 años fuera de Chile y ya estoy acostumbrado. Quizás cuando partí, soltero en ese tiempo, pensé que volvería. Mis padres y mis hijos siempre han viajado donde yo he estado y seguirá siendo igual”, comenzó explicando el seleccionado nacional en diálogo con las Las Últimas Noticias.

Asimismo, el ex Universidad Católica afirma que en España se puede vivir bien, destacando la cultura culinaria de la zona, como las paellas y las tortillas hispanas.

No obstante, algunos derechos sociales, servicios básicos y temas como la seguridad, serían la piedra en el zapato para eu el Pitbull vuelva a vivir en Chile. “Uno se llega a sorprender con lo que se vive en Chile. Otra cosa que me importa mucho es mi familia tenga garantizada la salud y la educación”, indicó el deportista.

Finalmente, el futbolista ejemplifica con el caso de su madre, que según explica, por tener diabetes, debe costear de forma particular los gastos de la enfermedad.

“Por suerte yo tengo los recursos para que ella pueda atenderse bien, pero yo me pregunto: ¿Cómo lo hace la gente que no? Mire, yo gasté 17 millones de pesos por dos veces que mi mamá estuvo internada. Está claro que la buena atención de salud no está garantizada en Chile“, sentenció.