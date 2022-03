Gary Medel tuvo esperanzadoras palabras tras la dura derrota de la Roja por 4-0 ante Brasil, en el Estadio Maracaná, por la penúltima fecha de las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El “Pitbull” analizó el encuentro y en conversación con TNT Sports dijo que siente “una sensación extraña, muy amarga”. A su parecer, “regalamos los dos primeros goles, y no lo esperamos. Fue una falta de inteligencia y lo pagamos caro”.

En esa línea, de cara a la fecha final el 29 de marzo con Uruguay en Santiago, donde la escuadra nacional se aferra a un milagro para acceder al repechaje, el defensa señaló que “dependemos de la calculadora, como ya es costumbre durante estos últimos años. Perdimos muchos puntos valiosos en Chile y eso nos pasó la cuenta”.

“Me siento bien para seguir”

De lo que también habló el futbolista fue de su futuro en la Roja, dejando en claro que hay Gary Medel para rato.

“Yo me siento bien para seguir y, siempre que me requiera la Selección, voy a venir. Como dijo Arturo (Vidal), hasta que me saque uno mejor”, afirmó.

Recordemos que previo a la cita con Brasil, el Pitbull había compartido un largo mensaje para la selección, recalcando que “es importante recordar que somos una generación campeona, que le hemos doblado la mano al destino más de una vez y eso es lo que queremos transmitir”.

