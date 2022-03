Un amargo despertar tuvieron los hinchas de la selección chilena, luego de que La Roja perdiera 0-2 ante Uruguay y sepultara definitivamente sus aspiraciones de llegar al Mundial de Qatar.

La dolorosa derrota en San Carlos de Apoquindo estuvo marcada por lo que podría ser la última función de la Generación Dorada, grupo de jugadores que hizo historia en La Roja ganando dos Copas América.

Uno de los baluartes del equipo es Gary Medel, quien no pudo aguantar las lágrimas y se quebró en los instantes finales del encuentro, en imágenes que rápidamente se viralizaron por las redes sociales.

Esta mañana, el Pitbull se desahogó en su cuenta de Instagram, donde agradeció el apoyo del público y no dudó en tildar el proceso como un “fracaso”, aunque aclaró que no se retirará de la selección.

“Como siempre lo he hecho en mi vida, hoy toca asumir. Ayer fracasamos como equipo y no conseguimos el objetivo. Pero no significa que se acaba la historia ni que vayamos a bajar los brazos o dejar de hacer lo que más nos gusta”, comenzó.

Luego, Medel valoró el respaldo de la gente, ya que “a pesar del resultado, nos esperó, alentó y aplaudió hasta el final. Juntos debemos trabajar para encontrar un nuevo camino, una nueva generación y que nuestra selección vuelva a estar en el lugar que se merece”.

“Lo único que no está permitido para los que perseguimos nuestros sueños, es rendirse”, sentenció el defensa del Bologna, que ayer cumplió su partido 145 con la camiseta de Chile, siendo el segundo con más presencias en La Roja por detrás de Alexis (148).