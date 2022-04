Gary Medel vuelve a alzar la voz sobre la selección chilena: “Fuimos de los peores equipos de Sudamérica”

El “Pitbull” alzó la voz. Tal como es su tradición dentro de la cancha, Gary Medel tampoco escondió la basura bajo la alfombra y volvió a referirse al fracaso de la selección chilena que no pudo ir al repechaje para Qatar 2022.

Tras el empate del Bologna sin goles ante el Milán de este lunes, donde el defensa tuvo un duro choque de cabezas con el sueco Zlatan Ibrahimovic, el referente de La Roja no ocultó su frustración tras el proceso eliminatorio.

“Todavía estoy un poco afectado, pero no solamente por este momento, sino por todas las eliminatorias que vivimos. Creo que fue muy difícil. No fuimos muy regulares, fuimos de los peores equipos de Sudamérica y se reflejó en el resultado de que no clasificamos al Mundial”, dijo.

En entrevista con ESPN, el futbolista de 34 años abordó la búsqueda de un entrenador para el combinado nacional, instancia en la que apuntó: “me gustaría que tuviera las ideas claras, que tenga una forma de jugar y que nos lo traspase a nosotros”.

“Creo que esa es la mejor manera. Después, obviamente que hay poco tiempo cuando uno va a la selección, pero ese poco tiempo aprovecharlo al máximo y sacarle el mejor provecho”, agregó.

En esa línea, Medel aseguró que en la selección “hay plantel, buenos jugadores, jugadores jóvenes que vienen con mucha hambre y la misma gente (que tiene) más experiencia. Creo que tienen mucho por dar y vamos a dar lo mejor”.

Finalmente, reiteró que está “disponible para lo que viene y para ser un aporte como siempre lo he sido, sea dentro o fuera (de la cancha). Estamos disponible para todo”.