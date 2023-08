“Sal de su bolsillo”: Gary Medel brilló en duelo ante Luis Suárez y provocó el delirio de hinchas de Vasco

Un gran cometido tuvo el defensa nacional Gary Medel en la victoria del Vasco da Gama, elenco que consiguió tres puntos vitales tras vencer 1-0 a Gremio por la fecha 18° del brasileirao.

El Pitbull fue titular y jugó como defensa central en una línea de cuatro defensores, donde tuvo que verse las caras nada menos que contra Luis Súarez en un cruce que volvió a sacar chispas.

Afortunadamente para el Almirante, el chileno estuvo impasable y practicamente no tuvo fallas cuando forcejeó con el charrúa, con quien podría volver a toparse en el inicio de las Clasificatorias al Mundial del 2026.

De hecho, el formado en Universidad Católica tuvo un total de nueve recuperaciones, ganó todos los duelos aéreos y tuvo un 88% de efectividad en los pases, estadísticas que reflejan su tremendo rendimiento.

De esta forma, Medel comienza a ganarse poco a poco el corazón de los fanáticos de Vasco, quienes lo elogiaron en redes sociales y afirmaron que se metió “al bolsillo” a Súarez.

“Va a dormir muy calentito en el bolsillo de Gary” o “estaba llorando y con dolor de rodilla”, fueron algunos de los comentarios que inundaron Twitter en las últimas horas.

Ahora, el bicampeón de América de 36 años se enfocará en el partido que sostendrán el próximo lunes 14 de agosto ante el Bragantino, cotejo que el Almirante debe ganar para seguir soñando con salvarse del descenso.

Alô Luisito Suarez saia imediatamente do bolso do pitbull Gary Medel!!!!

Gary Medel virou o pai do Luis Suárez. 🐶💢

Atenção!! 🚨🚨

Jogador de futebol Luis Alberto Suárez conhecido internacionalmente, estava desaparecido na tarde de hoje perto de São Januário, ele foi encontrado horas depois dentro do bolso de Gary Medel que atua pelo Vasco da Gama, ele estava chorando e com dores no joelho.

