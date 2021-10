Las expectativas crecen de cara a próxima semana, en que se dará el puntapié inicial a una nueva fecha de las Clasificatorias sudamericanas rumbo al mundial de Qatar 2022. Recordemos que el 7 de octubre enfrentamos a Perú de visita, y luego el 10 y el 14 a Paraguay y Venezuela respectivamente, jugando de local.

En una entrevista con TNT Sports Chile, el referente Gary Medel se refirió al gran desafío que tiene por delante la selección, en tres compromisos que van a ser claves para definir el futuro de la escuadra. “Serán partidos muy complicados y tenemos que ir por los nueve puntos”, fue parte de lo que aseveró.

Asimismo, entrando en detalle de lo que será el primer enfrentamiento, el Pitbull dijo que “hay que ir a Perú e intentar hacer un mejor fútbol, atacar por todos lados y ser un equipo compacto. Será duro, pero tenemos un gran equipo y tenemos que ir a matar allá. Es el partido más importante que tenemos”.

En relación al esperado retorno de Ben Brereton, Medel indicó que “es muy positivo el momento que está y la confianza que tiene. Ha sido un gran aporte, esperemos que siga igual y que aquí marque todo esos goles”.

También, al hablar acerca de su compañero Alexis Sánchez, el militante del Bologna afirmó que “todos sabemos la importancia que tiene Alexis, ya por su nombre marca diferencia. Es muy importante que esté compitiendo. Se puede ocupar de delantero o enganche y nos hacía falta eso. Esperemos esté al 100%”.

Finalmente, también declaró con respecto a la ausencia de Edu Vargas, quien ya fue descartado de la nómina para esta fecha triple debido a una lesión en el tobillo. “Es una baja sensible. Edu Vargas se estaba cuidando mucho y trabajando bien. Va a ser duro poner otro nombre por el suyo, porque es un jugador muy importante, es el segundo goleador histórico de la Roja”, sostuvo Gary.