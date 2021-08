Fiel a su estilo, el defensa de la selección chilena Gary Medel se refirió a las dudas que hay en torno a su participación en las próximas fechas de las eliminatorias, donde la Roja enfrentará tres partidos claves con miras al Mundial de Qatar.

En una transmisión dada este jueves por su canal de Twitch, el futbolista del Bologna despejó todas las inquietudes respecto a si podrá viajar a Sudamérica, teniendo en cuenta que los clubes italianos no autorizarán a los jugadores a despegar.

“Voy sí o sí”, señaló Medel mientras jugaba Fortnite, ante las numerosas consultas de parte de los seguidores que lo veían divertirse con el videojuego.

Lee también: “No tiene ninguna intención de jugar”: DT de la Juventus confirmó que Cristiano Ronaldo quiere marcharse del club

Posteriormente, el Pitbull fue más enfático y afirmó “sí voy, sí voy, sí voy. Si me dicen que no, voy igual no más y qué pasa”.

La respuesta tranquilizó a los hinchas que festejaron el compromiso que tiene el formado en Universidad Católica con Chile, donde, en caso de poder viajar, seguramente será titular en la escuadra de Martín Lasarte en los duelos ante Brasil, Ecuador y Colombia.

Desde su debut en 2007 de la mano de Nelson Acosta, Medel disputó un total de 134 partidos con la selección nacional, obteniendo la Copa América en 2015 y la Centenario el 2016.