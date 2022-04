¿Regresa a la UC? Gary Medel sale al paso de las especulaciones y aclara dónde jugará la próxima temporada

Una verdadera bola de nieve se fue generando esta semana primero en Europa y posteriormente en Chile, luego de que medios españoles señalaran que Gary Medel tenía todo listo para regresar a Universidad Católica.

Sin embargo, el propio “Pitbull” salió al paso de las especulaciones y aclaró que por ahora no tiene pensado retornar al fútbol chileno, ya que su objetivo es mantenerse jugando en Europa.

“Acá en Bologna mi familia y yo nos hemos sentido súper bien con el cariño de la gente. La sociedad se porta súper bien con toda mi familia y conmigo. Quiero seguir jugando acá en Europa”, dijo en entrevista con ESPN.

El defensa fue más allá y señaló: “Salió algo en redes sociales de que iba a volver a Católica en junio, pero es todo mentira. Ahora se está hablando más o menos del renuevo aquí con el Bologna y creo que se va a llegar a un acuerdo (para) poder renovar mínimo un año”.

Pese a la desilusión provocada en los hinchas cruzados, Medel anticipo que en caso de regresar a Sudamérica “vuelvo solamente a Católica, no tengo dudas de eso. Hay una cosa de edad, de mi familia que es mucho más seguro Chile, son muchas cosas”.

Críticas a Rueda y Lasarte

Por otro lado, el ex Inter y Sevilla se refirió al tormentoso proceso a Qatar 2022, donde la selección chilena no accedió ni siquiera al cupo por el repechaje, el que finalmente terminó siendo para Perú.

Medel no escondió su frustración y lanzó una acida crítica contra los dos últimos entrenadores, Reinaldo Rueda y Martín Lasarte, asegurando que “no teníamos idea de juego”.

“No se adaptaron los técnicos a los jugadores que tenían y nos pasó factura. No sabíamos si defendíamos o si presionábamos. Y perdimos muchos puntos en casa. Nos pasó con Rueda y Lasarte, no sabíamos”, agregó.

El bicampeón de América insistió en que “no había ningún proyecto, al final pase lo que pase jugamos los mismos. Se metieron algunos, pero de proyecto no se vio nada. Siempre dijimos que invirtieran en formación en Sub 20, Sub 17, que hicieran un complejo bonito y nada”.