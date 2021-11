(EFE) – El astro ucraniano Andriy Shevchenko se convirtió este domingo en el nuevo técnico del Genoa, elenco donde milita el volante chileno Pablo Galdames, con un contrato hasta 2024, informó el club genovés en una nota oficial.

“El Genoa CFC anuncia que Andriy Shevchenko alcanzó un acuerdo con 777 Partners (dueño del club) y guiará al Grifone hasta el 30 de junio de 2024”, se lee en el comunicado del club.

Shevchenko, que salió el pasado verano de la selección ucraniana, sustituye a Davide Ballardini en el banco del Genoa, que ocupa la decimoséptima posición en la Serie A.

Ballardini fue despedido tras encadenar una racha de ocho partidos sin victorias, culminadas con el 2-2 del pasado viernes en el campo del Empoli.

Shevchenko conoce muy bien el fútbol italiano tras haber militado ocho temporadas en el AC Milan, con el que conquistó una Champions League en 2003.

