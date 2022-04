“Llamaron desde Santiago”: Revelan audios donde árbitro admite haber favorecido a Huachipato

“Llamaron desde Santiago que había que cobrar penal”. Con esas palabras exactas el árbitro Francisco Gilabert explicó qué es lo que ocurrió en la polémica victoria 1-0 de Huachipato ante Copiapó por la liguilla de promoción.

El encuentro se resolvió el pasado 26 de enero con un polémico penal cobrado por el juez a instancias del VAR, lo que generó varias suspicacias sobre el origen de la jugada.

Este miércoles, ADN Radio reveló audios de lo sucedido aquella tarde en Talcahuano, donde Gilabert relata lo ocurrido.

“Cobro el penal, entendiendo que podía no ser penal. Me la jugué, vi desde atrás que tocaba en los tobillos y caché que me iba a llamar el VAR. Me llaman, Voy a ver. Veo que no es penal. Voy a salir con tiro de esquina y me dicen ‘Francisco, por favor, momento. Analiza la camiseta”, comienza el juez.

“Veo un jalón y dije ‘me parece una acción de juego, voy a ir con tiro de esquina’. Francisco por favor, analiza la camiseta, yo (digo) ‘qué’ y ahí entendí que había algo raro. Me fui con esa sensación de cobrar una hueá que no era”, continuó.

Posteriormente, el propio Gilabert dice que una vez terminado el partido, desde el VAR le dicen “hueón (sic), menos mal que cobraste penal. Menos mal que lo entendiste (…) Llamaron desde Santiago que había que cobrar penal”.

La situación no queda ahí y el árbitro del encuentro enfatiza en que “el VAR violó todos los protocolos (…) Fue un diálogo muy trucho. De seguro van a liberar los audios, ojalá que se vea porque se siente esa hueá (sic)”.

“Al principio tenía lista la hueá (sic) con tiro de esquina. De repente me hacen detenerme (y me dicen) ‘Francisco, ve la camiseta y ahí cagó todo”, sostiene.

Asimismo, Gilabert confesó en los audios que “imagínate como me siento ahora, como ahueonao, como que fui un torpe. De todas formas, podría haber hecho algo distinto. Quizá me castigaba, hasta me echaba (Javier Castrilli), pero hacía lo que yo realmente creía”.

“No sé qué chucha, quizá no estaba tan conectado con el partido porque muchas veces he dicho que no a los penales. Pero esta vez fue una hueá muy rara, terrible turbio”, admite.

La situación se da a conocer justo cuando el Sindicato de Árbitros anunció una paralización total en los campeonatos profesionales, exigiendo la salida del presidente de la Comisión, Javier Castrilli. Dichas demandas fueron apoyadas por el Sifup.