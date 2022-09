¡Paren todo! Alexis puso fin a la sequía de más de 500 minutos sin goles de La Roja

Alexis Sánchez marcó este martes el primer gol del empate 2-2 de La Roja ante Qatar.

En el amistoso que se disputó esta tarde en la ciudad austriaca de Viena, la Selección Chilena puso fin a 581 minutos sin convertir en un partido. Además, este es su gol número 50 como seleccionado.

A los 36′ del primer tiempo, el ariete que defiende los colores del Olympique de Marsella abrió el marcador, desatando la alegría de lo hinchas que están en el estadio como en redes sociales.

El combinado nacional no anotaban hace seis partidos consecutivos.

El último duelo en el que los chilenos se impusieron por 3-2 a Bolivia, en la Paz, a los 85′. El encuentro fue válido por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo a Qatar 2022 y se disputó el uno de febrero de este año.

El encuentro terminó 2-2.

Todo Chile con el gol de Alexis, no hay pruebas pero tampoco dudas. pic.twitter.com/8onp8Lf1uO

Jajajajjajaa y más encima lo hizo alexis jajajajqj hay que enmarcarlo porque no sabemos cuando haremos otro gol jajajajajajaja no pido tanto con que ganen me basta xD

— Oscar Lagos (@oscar_or_lgs) September 27, 2022