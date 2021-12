Uno de los jugadores chilenos más destacados del 2021 cerró el año de una sola manera posible. Ben Brereton Díaz marcó el dos a uno final para sentenciar el triunfo del Blackburn Rovers ante el Barnsley por la Championship de Inglaterra.

El seleccionado chileno venía de marcar un doblete en la goleada por 4-0 sobre Birmingham City el pasado 18 de diciembre. Hoy llegó a 20 tantos en 24 encuentros, consolidándose en el segundo puesto de la lista de máximos artilleros de la segunda categoría del fútbol inglés.

2⃣0⃣ @SkyBetChamp goals this season already for @benbreo. 🇨🇱

Unstoppable. 🔥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/7DxrqmnTDH

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 29, 2021