El ex director deportivo de Azul Azul, Rodrigo Goldberg, se refirió a su reciente pasado como dirigente de Universidad de Chile, cuadro que tomó a mediados del 2019 y en el que tuvo importantes decisiones como las llegadas de Rafael Dudamel y Joaquín Larrivey.

En entrevista con Las Últimas Noticias, el ex futbolista abordó la contratación del entrenador venezolano en noviembre del 2020, quien arribó para reemplazar a Hernán Caputto de la banca universitaria.

Goldberg fue enfático y afirmó que “ahí nos equivocamos rotundamente y lo admito. Después que declaró cosas en contra del plantel, Sergio (Vargas) no le habló más. Yo tuve una conversación cara a cara y terminó bien la relación, aunque se equivocó”.

“Además, el equipo no jugaba bien, salió tercero en el campeonato, pero no jugaba bien”, afirmó.

Sin embargo, admitió que no hubo errores en la llegada del goleador argentino a principios del 2020, luego de que no renovara su contrato con Cerro Porteño de Paraguay.

“No nos equivocamos, Larry es un tipo 100% profesional. Nunca se lesiona, entrena bien y se cuida. Lleva una gran cantidad de goles y me dio gusto verlo ante Unión Española”, señaló.

Goldberg fue consultado respecto a la renovación del atacante de 37 años, quien termina su contrato en diciembre de este año. “Desconozco ahora cómo son las negociaciones. Si me preguntas como hincha, a Larrivey deberían renovarle el contrato. El tipo se lo ha ganado con creces”, dijo.

“Pensé que nos podíamos quedar”

Por otra parte, el ex jugador de la U también se refirió a su salida de la dirigencia del club, la que fue en junio pasado tras el arribo de nuevos controladores de Azul Azul.

Al respecto, Goldberg afirmó que “en algún momento pensé que nos podíamos quedar o podríamos hacer el cambio de mando como corresponde para informar a los nuevos dueños cómo estaba el club, los proyectos que estaban en carpeta y para ver las cosas que hicimos. Yo no soy de llevarme las cosas o borrarlas. Eso es ser mala clase”.

“No pensé que me salida me pegara tan fuerte en lo anímico. Me dolió mucho. Al principio no quería ver los partidos de la U, tampoco ver noticias. El desgaste fue demasiado, pero todo lo hicimos con mucha dedicación”, agregó.

Sin embargo, recalcó que su trabajo dejó al actual plantel de la U “con varios jugadores formados en casa e, incluso, después de 10 años, se vendió un jugador de la cantera, como Luis Rojas (al Crotone de Italia). Además, fuimos los primeros que comenzamos a hacer contrarios en el fútbol femenino”.