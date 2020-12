El astro portugués de la Juventus, Cristiano Ronaldo, fue elegido como el mejor jugador del siglo XXI en la ceremonia de los Globe Soccer Awards celebrada en Dubai, de los Emiratos Arabes Unidos.

El otrora futbolista del Real Madrid, Manchester United y Sporting de Lisboa se quedó con el galardón tras imponerse en las votaciones sobre el argentino Lionel Messi y el egipcio Mohamed Salah.

“Gracias a ustedes, a todos los que me han votado, a mi familia, a mi mamá y hermanas. Estar nominado junto a grandes futbolistas es un honor para mí. Esto me motiva aún más y me ayuda para seguir trabajando y estar en lo alto”, señaló CR7 tras recibir el premio.

A su vez, fueron reconocidos el Real Madrid y Josep Guardiola como el mejor equipo y mejor entrenador del siglo XXI respectivamente.

Por otro lado, el Bayern Munich fue elegido como el elenco más destacado de este año 2020, tras quedarse con la última edición de la Champions League, al igual que su técnico Hans-Dieter Flick.

En la ceremonia, que contó con la presencia del presidente de la FIFA Gianni Infantino, se homenajeó también a los recientemente fallecidos Diego Armando Maradona y Paolo Rossi.