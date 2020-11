Bien puede ser uno de los golpes del año. Lo que hizo el español Jon Rahm en los entrenamientos previos al Masters de Augusta dejó a todos boquiabiertos.

Este martes, el golfista embocó de un solo golpe una bola haciendo que la pelota pasara golpeando suavemente por sobre el agua.

La jugada sorprendió a todos los presentes que, tras un pequeño silencio de incredulidad, estallaron en aplausos y vítores.

Hay que detallar que este tipo de exhibición de talento es prácticamente una tradición en la previa de la competencia.

Los hierros de los jugadores intentan hacer que bola cruce el lago con el objetivo de aproximarse a la bandera.

Sin embargo, rara vez se obtiene el resultado tan deslumbrante como el de Rahm, cuya pelota realizó tres “ranas” en el lago hasta llegar al otro lado del césped, por donde rodó hasta caer en el hoyo 16. Todo, en el día de su cumpleaños.

His second in two days, Jon Rahm skips his way to a hole-in-one at No. 16 – on his birthday, no less. #themasters pic.twitter.com/rtefAN5XtH

— The Masters (@TheMasters) November 10, 2020