(EFE) – El Gran Premio de Japón de Fórmula 1 fue oficialmente cancelado debido a la situación sanitaria del país y las dificultades para garantizar la seguridad y entrada en el territorio de los participantes, según informaron este miércoles los organizadores en conjunto con el Gobierno.

En principio estaba previsto que la competición automovilística se celebrara en el Circuito de Suzuka, en el centro del país, entre el 8 y el 10 de octubre tras su cancelación en 2020, causada también por el avance del COVID-19. Sin embargo, los organizadores afirmaron en un comunicado que “era inevitable cancelar la carrera” ya que argumentan que no podían garantizar el ingreso de los competidores y equipos a Japón.

“Desde finales del año pasado hemos estado trabajando preparando el Gran Premio de Japón de Fórmula 1, adoptando medidas de prevención de epidemias, planes de transporte, solicitudes de visados y otros”, dice parte del enunciado, en el que pidieron “compresión” ante la decisión tomada “por los efectos de la nueva infección”.

El anuncio se produce un día después de que el Gobierno nipón decidiera extender al menos hasta el 12 de septiembre el estado de emergencia vigente en las regiones más pobladas del país y las autoridades de la prefectura de Mie, donde está Suzuka, decidieran reforzar sus medidas por el incremento sin precedentes de casos de coronavirus en el país.

“Ha sido una decisión muy dolorosa, frustrante y decepcionante. Nos estábamos preparando para celebrar el Gran Premio de Japón de F1 por primera vez en dos años, pero no tuvimos más remedio que cancelarlo”, dijo en el comunicado Kaoru Tanaka, presidente de la empresa Mobilityland, propietaria de las instalaciones.

Pese a esto, afirmó que él y su equipo está enfocado ahora en los preparativos para organizar la competición de 2022.

De esta forma, Japón se suma a las pruebas canceladas en Australia y China, también causada por los brotes de COVID-19, por lo que la Fórmula uno declaró estar trabajando en organizar nuevamente el calendario.

