¿El Grinch del Blackburn Rovers? Ben Brereton irrumpió sorpresivamente en pleno saludo navideño

El querido futbolista Ben Brereton Díaz protagonizó un hilarante momento en pleno saludo navideño de su equipo para sus hinchas.

El momento fue compartido por el Blackburn Rovers en sus redes sociales y muestra el lado más divertido del chileno – inglés.

En el registro se puede ver a uno de sus compañeros, John Buckley, sentado con un árbol de Navidad a sus espaladas para la grabación del mensaje anual en esta fechas.

Sin embargo, solo alcanzó a decir unas pocas palabras cuando Brereton irrumpió sorpresivamente al lanzarse sobre el árbol, que terminó en el suelo. Al igual que él.

Pese a que fue tildado como el “Grinch” del equipo, posteriormente se le puede ver arreglando el árbol y volviendo a poner los adornos en su lugar.

Este miércoles, su equipo se enfrentará ante el Nottinham Forest por los octavos de final de la EFL Cup inglesa, donde el ariete nacional espera ser de la partida en el once inicial.

🎥 Recorded our annual Christmas messages today. It was all going well, until @benbreo arrived… 🎄💥#Rovers 🔵⚪️ pic.twitter.com/CzYkqSGwVM

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 20, 2022