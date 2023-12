Copa América 2024: Chile al “grupo de la muerte” y Brasil busca la revancha tras perder la última final

Este jueves y en Miami, se llevó a cabo el sorteo de la Copa América 2024, que vuelve a Estados Unidos, donde se disputó la Copa América Centenario 2016.

De hecho, el segundo partido del Grupo A reeditará la final, ya que Chile, el campeón, se medirá ante Argentina, finalista de aquella edición en el MetLife Stadium de East Rutherford, Nueva Jersey.

Antes, La Roja enfrentará a Perú, que será su partido inaugural, para finalizar la fase de grupos ante un representante de Concacaf, que será Canadá o Trinidad y Tobago.

¡Así quedaron conformados los grupos de la CONMEBOL #CA2024! 🏆

