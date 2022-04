El clásico genera un problema: La dura crítica de Gustavo Quinteros por la programación del duelo ante la UC

Un comienzo soñado ha tenido Colo Colo en la Copa Libertadores, torneo en el que derrotó 2-1 a Alianza Lima en un repleto Estadio Monumental y que le permite ilusionarse con clasificar a los octavos de final.

Los albos se mantienen peleando en los dos frentes, ya que también están al tope de la tabla de posiciones del campeonato nacional junto a Unión Española en el momento en que se vienen dos partidos claves ante Cobresal y Universidad Católica.

Precisamente, el clásico contra los cruzados genera de inmediato un dolor de cabeza para Gustavo Quinteros, quien no ocultó su molestia por la programación de dicho encuentro para el domingo 24 de abril, solamente tres días antes de recibir a River en un duelo trascendental por la Copa.

En conferencia de prensa tras el triunfo ante los peruanos, el estratega afirmó que “tenemos una semana libre y nos ponen un día domingo para después jugar el miércoles en Copa Libertadores, pudiendo jugar el sábado. No lo entiendo”.

“Si me lo explicarán o se lo explicaran a la gente o a los hinchas por qué hacen eso, yo no entiendo. Pero bueno, es una decisión o una programación que para mí no está bien”, añadió el técnico.

Respecto a la victoria de este miércoles, Quinteros se mostró satisfecho, aunque comentó que “era un partido para más goles. Nos faltó un poquito de tranquilidad y de precisión para asegurar el resultado y jugar con más tranquilidad”.

“Después del descuento ellos tuvieron una opción en una falla nuestra, pero creo que fue un buen partido en general, generamos muchas situaciones ante un rival que se defiende muy bien, que tiene jugadores de experiencia y que ya había demostrado ante River que era un rival muy duro”, declaró.