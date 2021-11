Un amargo empate consiguió este domingo Colo Colo en su visita al Estadio La Granja, recinto en el que igualó ante un apremiado Curicó Unido que lucha desesperadamente por escaparse del descenso.

Los albos se vieron superados en gran parte del cotejo por los torteros, quienes desperdiciaron claras chances de gol y reclamaron un penal de parte de Jeyson Rojas durante el segundo tiempo.

Tras el termino del partido, el entrenador del cacique, Gustavo Quinteros, fue autocrítico con el rendimiento del equipo y declaró a TNT Sports que “no jugamos como podemos. Jugamos por debajo de nuestro nivel individual y colectivo también. Tuvimos en el segundo tiempo la posibilidad más clara del partido para ganarlo”.

Luego, el estratega recordó los días que Colo Colo no pudo entrenar con normalidad por los casos de COVID-19 en el plantel y afirmó que “estamos pagando no haber entrenado normal durante siete días, algunos jugadores por 10 días. Entonces, no estamos físicamente como estuvimos siempre”.

Además, criticó que el fútbol nacional continúe disputándose en medio de una doble fecha de eliminatorias, donde cuatro futbolistas del plantel fueron convocados durante estos días.

“Los jugadores que van a la selección está bien, me parece bárbaro. Por ahí la organización no es la mejor porque terminas definiendo un campeonato sin los jugadores más importantes y eso perjudica a todos los equipos que tienen convocados”, señaló.

Con el empate, los albos llegaron a 62 puntos e igualaron la línea de Universidad Católica a falta de dos fechas para el final.

En la próxima jornada, el cacique recibirá a Unión Española en el Estadio Monumental.