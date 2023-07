Eliminaciones y caídas humillantes: La cruda estadística de Quinteros con Colo-Colo en copas internacionales

“Fue una vergüenza”. Estas palabras fueron solamente una parte de la durísima autocritica que hizo Gustavo Quinteros tras la derrota 5-1 de Colo-Colo ante América Mineiro, duelo válido por la vuelta del repechaje de la Copa Sudamericana.

Si bien los albos llegaban a Belo Horizonte con ventaja luego de haber ganado la ida en el Monumental, en menos de media hora ya estaban cayendo 3-0 ante el último de la liga brasileña.

Una vez culminado el partido, el entrenador del Cacique admitió que “defensivamente fuimos un desastre. Perdimos casi todos los duelos, no marcamos en el área, dejamos tirar el centro con facilidad”.

“Hoy (ayer) fue una vergüenza, yo me hago responsable porque soy el entrenador. No tuvimos esa personalidad, ese carácter para defender una ventaja y en duelos individuales, marcaciones. No hicimos un partido bueno defensivamente”, agregó.

El argentino-boliviano no se quedó ahí, sosteniendo que “para esta clase de torneo no estamos preparados” y que tratarán de “dar vuelta la página” lo antes posible.

Las anteriores eliminaciones

Contando la caída ante América Mineiro, ya son cinco las eliminaciones de Colo-Colo con Quinteros al mando, las que inclyen algunas muy dolorosas como ante Inter de Porto Alegre y la reciente contra Deportivo Pereira.

El conteo indica que son tres por la Copa Libertadores y dos por la Sudamericana, lo que ha provocado críticas de muchos hinchas que no están conformes con el rendimiento del equipo a nivel internacional.

Pasando la lista, estas fueron las anteriores eliminaciones de Quinteros en los albos:

2020: Afuera de la Libertadores tras caer ante Jorge Wilstermann en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos (0-1)

en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos (0-1) 2022: Afuera de la Libertadores tras perder ante Fortaleza en el Monumental por por la última fecha de la fase de grupos (3-4)

en el Monumental por por la última fecha de la fase de grupos (3-4) 2022: Afuera de la Sudamericana tras perder ante Inter en Porto Alegre en octavos de final (la ida había ganado 2-0)

en octavos de final (la ida había ganado 2-0) 2023: Afuera de la Libertadores tras empatar ante Deportivo Pereira en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos (0-0)

en el Monumental por la última fecha de la fase de grupos (0-0) 2023: Afuera de la Sudamericana tras perder ante America Mineiro en Belo Horizonte en el repechaje (la ida la había ganado 2-1)