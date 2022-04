Gustavo Quinteros vuelve a quejarse y acusa “cosas raras” en programación del clásico contra la UC

Una agridulce jornada tuvo este domingo Colo Colo, elenco que derrotó 2-1 a Cobresal en un complicadísimo encuentro que le permite seguir en la punta del torneo con 20 puntos, acompañando a Unión Española.

Sin embargo, la lesión de Juan Martín Lucero, la expulsión de Gabriel Costa y especialmente la programación del clásico contra la Universidad Católica, siguen generando un dolor de cabeza para el entrenador Gustavo Quinteros.

Los albos deben jugar el domingo 24 de abril frente a los cruzados y solamente tres días después recibirán a River en un duelo vital para sus aspiraciones por Copa Libertadores, lo que generó la molestia del estratega.

En entrevista con TNT Sports, Quinteros afirmó que “ese partido (con la UC) se debería haber jugado el sábado. Una persona programa y nos pone a nosotros, Colo Colo, tres días antes de un partido de Copa Libertadores. Yo me pregunto, cómo lo hace toda la gente del país que entiende de esto ¿Por qué nosotros jugando miércoles tenemos que jugar domingo?”

¿Por qué Católica cuando jugó un miércoles con Talleres lo programaron un sábado (contra la U)? El que programa ¿Quién es? ¿A qué club responde? Por qué a nosotros nos ponen tres días (antes) pudiendo jugar un sábado, no entiendo. Que dé una explicación pública, así todos entendemos y nos quedamos tranquilos”, agregó.

“Esas son las cosas raras”

El argentino-boliviano no se quedó ahí y preguntó directamente: “¿Nos quieren perjudicar? ¿Quién es la persona que programa? De Colo Colo no es. (…) Me preocupa porque esas son las cosas raras que suceden en las programaciones y es un tema de una persona”.

El actual DT campeón de Copa Chile recordó que el choque contra Unión La Calera se jugó solamente dos días después de finalizadas las eliminatorias, por lo que señaló que “es raro que programen y siempre perjudiquen a Colo Colo”.

“A mí como entrenador me está perjudicando el trabajo, perjudica a los jugadores. Eso es lo que no entiendo y me preocupan. Son cosas raras que pasan”, sentenció quinteros.