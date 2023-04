Gustavo Quinteros sobre nueva denuncia contra Jordhy Thompson: “Hay culpabilidad de ambos”

Esta mañana, el director técnico de Colo Colo, Gustavo Quinteros, sostuvo una conferencia de prensa donde se refirió a la nueva denuncia contra el jugador Jordhy Thompson.

A casi un mes del primer episodio de violencia de género, el DT del Cacique señaló estar sorprendido de que el acusado haya mantenido contacto con la víctima, pues aseguró que no estaba autorizado para hacerlo.

“Me causó sorpresa todo lo que se dice (sobre) un nuevo encuentro con quien tuvo el problema en un comienzo. Me sorprende, ya que Jordhy no tenía permiso de estar cerca de la persona y me extraña que esa persona haya tenido contacto con él”, dijo frente a las cámaras.

En ese sentido, calificó la relación como “enfermiza”, argumentando que “hay que ayudar a Jordhy a cambiar y a brindarle ayuda para que no vuelvan a estar juntos”. En ese mismo sentido, apuntó a que “hay culpabilidad de ambos”.

“Estamos tratando de ayudar a Jordhy a que sea una persona mejor, pero la otra persona también necesita tener ayuda. Si esto es así como se ha comentado, me extraña que hayan vuelto a estar juntos. Ahí hay un tema de ambas personas que hay que mejorar”, expresó.

Finalmente, Quinteros se refirió a la situación del jugador en relación al club y expresó su postura respecto a la investigación en curso. “El club decidió separar al jugador mientras se investiga. (…) Nosotros determinamos que el jugador va a ser investigado. Vamos a tener que averiguar hasta las últimas consecuencias para tomar otras determinaciones”, dijo.

Comunicado oficial de Colo Colo:

En horas de esta tarde, Colo Colo publicó un comunicado refiriéndose a la situación de Jordhy Thompson respecto al club, en el cual informaron la decisión de apartarlo del primer equipo mientras se realiza una investigación por las denuncias de violencia.

Por otro lado, dieron a conocer que “el volante manifestó que los hechos son anteriores al compromiso que él asumió con la institución, cuando se realizó la acusación anterior”, sosteniendo, sin embargo, que lo anterior “no excusa la gravedad de la denuncia”.

Finalmente, el club aseguró que el volante se encuentra en un tratamiento que determinó la misma institución deportiva, a las cuales, aseguran, ha asistido periódicamente a las consultas con especialistas.