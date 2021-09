(Agencia UNO) – El entrenador de Colo Colo, Gustavo Quinteros, exteriorizó su satisfacción por el rendimiento de sus dirigidos en el triunfo por 3-1 sobre Universidad de Chile en el Superclásico, disputado en Rancagua y válido por la 22ª fecha del Campeonato Nacional 2021.

Un resultado que alarga el liderazgo albo al sumar 3.066 días sin perder ante el elenco colegial. En la tabla, en tanto, el Cacique es más líder que nunca con 43 puntos, con ventaja de cinco sobre el segundo, Unión La Calera.

A la hora de analizar la victoria en el Estadio El Teniente, el estratega del elenco popular declaró que “habíamos analizado al rival, sabíamos que cuando perdían el balón quedaban mal parados y por eso pusimos a Gabriel Costa en esa zona. Hoy quizás nos faltó ganar más duelos individuales, no tuvimos la claridad, no aprovechamos bien los espacios”.

“Entramos muy bien, entramos prendidos y logramos convertir rápido. El segundo tiempo bajamos un poco y no aprovechamos el hombre demás. No estuvimos finos y es algo a mejorar (…) Fuimos contundentes al principio, concretamos lo que tuvimos. Después tuvimos más espacios, pero no lo aprovechamos bien. Pudimos hacer más goles, pero no concretamos”, añadió.

Lee también: Colo Colo se queda con el Superclásico 190 y se mantiene como líder del torneo tras vencer a la U

Consultado por si Colo Colo sacó de carrera a la U en la lucha por el título, al alargar a 10 puntos la ventaja sobre su archirrival, Quinteros dijo que “falta mucho para el final, pero dimos un paso importante, alargamos la diferencia contra un rival directo en la pelea“.

“Vamos a ir partido a partido. El próximo (Ñublense) será duro, jugamos el jueves y tenemos que recuperar jugadores. Vamos a tratar de evolucionar futbolísticamente para ser candidatos reales al título”, añadió.

Para terminar, el técnico campeón con la UC en 2019 se refirió a la posibilidad de seguir en el banco albo después de diciembre de este año. “Las dos partes tenemos la intención de continuar, así que no habrá problema para renovar, es cosa de tiempo solamente”, sentenció.