El secreto de la habitación 501: Martina Weil sorprendió con anécdota en los Panamericanos 2023

Este viernes en el nuevo capítulo de Podemos Hablar, la campeona panamericana, Marina Weil, revelará diversas anécdotas y confesiones tras su triunfo en los Juegos Panamericanos en Santiago 2023.

Durante el programa de Chilevisión también entregará una faceta más personal, donde hablará sobre su actual situación amorosa con su pololo belga.

El secreto de la habitación 501

La atleta nacional le confesó a Jean Philippe Cretton que la noche anterior a la carrera de los 4 x 100 metros, sus compañeras protagonizaron un alocado momento.

“Mis compañeras de pieza, yo siempre las presento como mis amigas más piolas, se empezaron a animar. Eran las 00:30 y nos teníamos que ir a acostar, pero estábamos todas pasadas de revoluciones por mi carrera”, relató.

Fue ahí cuando María Ignacia Montt tuvo una revolucionaria idea. “La Ina dice “¡ya!, si es que sacamos medalla nos tenemos que tatuar. Yo les digo “hagámonos un 501”, explicó Martina en honor a la habitación que compartían en la villa Panamericana.

¿El nacimiento de una influencer?

La ganadora de la medalla de oro también habló de su fascinación por el maquillaje y cómo su triunfo en los Panamericanos le cumplió más de un deseo.

Bajo ese contexto, Jean Philippe quiso descubrir uno de esos grandes anhelos: “¿Ha llegado su canjecito de alguna marca?”

“Es que te morí, el lunes llegué a mi casa y había cajas de maquillaje. ¡Este era mi sueño! Mi sueño no era ganar una medalla Panamericana, mi sueño era que me llegara maquillaje de regalo”, confesó Martina.

Una relación complicada

La atleta representante del Team Chile reveló en el programa de Chilevisión que no está pasando por una buena situación con su pololo belga.

“Esto es nuevo para mí. Yo me fui a Bélgica con mi pololo. O sea, por algo no está acá. Ha sido duro igual, yo me imaginé que iba a vivir todo esto con él y no resultó”, comentó.

Luego de pasar cinco años juntos, Martina está evaluando continuar con aquella relación. “Yo tengo que volver a Bélgica de nuevo en enero. No sé qué me voy a encontrar cuando vuelva, es un poco complicado, pero cariño hay”.

