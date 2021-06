El ex delantero y goleador de la Universidad de Chile, Pedro González, analizó el momento que vive el conjunto azul y que lo tiene con tres partidos consecutivos sin ganar.

Esto luego de que el fin de semana se concretara la salida del entrenador Rafael Dudamel, quien estuvo solamente 8 meses en el cargo y nunca pudo encantar a los hinchas del club.

En este marco, el Heidi apuntó a que no hay claridad ni siquiera en los puestos de algunos jugadores ofensivos, ya que “el chico Simón Contreras, nadie sabe si carrilero o delantero. Tiene muchas condiciones, pero no sabemos de qué juega. A Pablo Aránguiz ya lo tuve en Unión y no sé si es muy extremo o carrilero. Raro que la U no tuviera técnicos chilenos”.

Además, entregó un particular nombre para que sea el reemplazante de Dudamel en la banca de los azules.

“Ahora no se puede, pero pienso que el Coto Sierra es el técnico indicado para dirigir a la U. No sé que va a pasar. Pero más allá de Dudamel, que no dio el ancho, pienso que es la forma que tienen los entrenadores de trabajar”, comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

“Por ejemplo, quién le tira centros a (Joaquín) Larrivey. Hace cuánto tiempo que la U no tiene laterales que lleguen arriba a tirar centros. Ahora están más preocupados del GPS que de la pelota. Para mí primero, segundo y tercero es el balón”, agregó el otrora artillero de 53 años.

González actualmente se encuentra trabajando como DT en la Sub-20 de Deportes Valdivia, ciudad de la que es oriundo y donde comenzó a jugar profesionalmente en 1985.

Posteriormente, tuvo pasos por Unión Española, Coquimbo, Cobreloa y Universidad de Chile, elenco en el que ganó un total de cuatro títulos.