Luego de las declaraciones del entrenador del Paris Saint-Germain Mauricio Pochettino, en las que afirmó que, si existe una posibilidad de fichar a Lionel Messi, Mohammed bin Hamad bin Khalifa Al Thani, hermano del emir de Catar, que rige los destinos del PSG, el jeque Tamim bin Hamad Al Zani, confirmó que el astro argentino será anunciado en las próximas horas.

En ese sentido, indicó que “La Pulga” sería presentado como nuevo refuerzo del club parisino, luego de afirmar que los tratos finalizaron de manera satisfactoria:“Las negociaciones han concluido oficialmente. El anuncio será más tarde”, escribió en su cuenta oficial de twitter junto a una foto montada del excapitán azulgrana con la camiseta del club francés.

Negotiations are officially concluded. And announce later #Messi #Paris_Saint_Germain pic.twitter.com/BxlmCfARII

— خلـــيفة بـــن حمـــد آلــ ثانــــــي (@khm_althani) August 6, 2021