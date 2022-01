(EFE) – El ex futbolista brasileño Edson Arantes do Nascimento, conocido mundialmente como Pelé, permanece con su salud estable y sin cambio de diagnóstico, dijo este sábado su hija Kely Nascimento.

El tres veces campeón del Mundo está tratándose un cáncer al colon, aunque su hija desmintió el supuesto agravamiento de la salud de su padre, luego de que se especulara con complicaciones que tenían muy afectado al “Rey”.

“Ayer me bombardearon por WhatsApp y las otras redes. Hasta me sorprendí con lo que estaba ocurriendo. Escribo para decirles que mi padre está bien y que su diagnóstico no cambió”, afirmó a través de un video publicado en Instagram.

“Él va al hospital todos los meses para hacerse una evaluación general, por lo que pueden esperar que ese tipo de cosas (hospitalizaciones) ocurren de vez en cuando. Gracias a todos por la preocupación”, agregó Kely

Las versiones de prensa del supuesto agravamiento de la salud del considerado mejor atleta del siglo XX surgieron el jueves luego de que Pelé, de 81 años, recibiera el alta del hospital al que acudió un día antes para una nueva revisión.

Pese a que se había recalcado de los médicos de que su salud estaba bien, ESPN Brasil aseguró que al ex jugador del Santos se le habían detectado dos tumores, en el hígado y en el intestino, y un tercero surgiendo en el pulmón.

La salud del histórico goleador de la selección brasileña se ha visto deteriorada en los últimos años debido a problemas en la columna, la cadera y la rodilla que han reducido su movilidad y obligado a diversas operaciones, además de sufrir algunas crisis renales.