¡Locura total! Hincha esperó a Messi a la salida de un restaurante en Miami y lo sorprendió dándole un beso

Una verdadera revolución es la que está generando Lionel Messi en Miami, ciudad a la que arribó hace algunos días para iniciar su periplo en el Inter Miami.

Prueba de esta locura es la viralizada muestra de cariño que hizo un fanático del argentino, quien se enteró que el crack estaba cenando junto a su familia y al cantante Diego Torres en un exclusivo restaurante.

Se trata de Juan Pablo Fernández, joven que esperó pacientemente para tener su recuerdo con el atacante y que sorprendió a todos al saludarlo y darle un beso en la mejilla izquierda.

La situación, que fue grabada y subida a las redes sociales del oriundo de Mendoza, generó algo de incomodidad en Messi que lo miró con cara de pocos amigos al recibir ese cariño, pero la situación no pasó a mayores.

“Me paralicé”

En conversación con Olé, Fernández contó su modus operandi para estar cerca del Campeón del Mundo, relatando que hasta entró al local por algunos minutos.

“Me senté en el bar a tomar algo, pero me decían que estaba en el vip y estaba cerrado. Me di por vencido, pensé que no iba a poder verlo porque iba a salir por atrás muy escondido”, comentó.

Sobre el instante del beso, Juan Pablo afirmó que “cuándo lo vi y me paralicé, no supe qué hacer e hice lo que hice sin tratar de invadir su espacio. Se lo vio contento, muy sonriente”.