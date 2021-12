Locura provocó el homenaje realizado por Lewis Hamill, hincha fanático del Blackburn Rovers que decidió tatuarse la cara del delantero chileno Ben Brereton Díaz, en una imagen que recorrió el mundo.

Lo particular es que decidió pintarse parte del cuerpo con un look muy especial del jugador de 22 años, ya que optó por utilizar la imagen en la que sale con una boina para un comercial, llamando la atención en redes sociales.

En entrevista con Las Últimas Noticias, Lewis afirmó que la idea que se le ocurrió hace una semana, la que fue consultada con su tatuador, quien tardó más de cinco horas en realizar el dibujo, el que apuntó que “dolió harto”.

Lee también: Curicó denuncia amedrentamiento de un grupo personas al entrenador en plena lucha por el descenso

Consultado sobre por qué decidió utilizar esa imagen de Brereton, el fanático aclaró que “me gusta el look que lleva en esa foto. Tengo varios tatuajes en el pecho que van en esa misma línea, con el tema de las boinas.

“Quise tatuarme a Ben porque es una leyenda, un gran futbolista y un gran tipo”, recalcó el hincha de los Rovers, quien ya le mostró el homenaje al atacante nacional.

“Lo conocí este martes, fui al entrenamiento a mostrarle el tatuaje. Ben me dijo que ya lo había visto en las redes, pero se rió y me dijo que estaba genial. También me lo firmó, así que ese será mi próximo tatuaje”, agregó.

Lee también: Oficialmente sin equipo: América confirma desvinculación de Nicolás Castillo

Finalmente, explicó que Big Ben tiene un par de canciones que son parte del repertorio en los partidos, pero señaló que “el principal es cuando todos cantan ‘Díaz, Díaz’. Es el regalón de los hinchas”.