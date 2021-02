Los hinchas de Universidad de Chile armaron una campaña en redes sociales pidiendo el fichaje de Luis Jiménez en el cuadro azul, luego que desde el club descartaran su contratación.

Usando el hashtag #JimenezALaU, los seguidores del cuadro laico le exigen a Azul Azul que el Mago vista los colores de su equipo durante la próxima temporada, logrando miles de menciones en Twitter.

Hace unos días el gerente deportivo del club, Sergio Vargas, desartó el fichaje del ex Fiorentina, Lazio e Inter de Milán, asegurando que económicamente el jugador no estaba a su alcance.

“Luis Jiménez es un gran jugador, no hay equipo en Chile que no le gustaría contar con él, pero nosotros tenemos un presupuesto, posiciones que cubrir, y hoy lamentablemente no podemos contar con él. Por el momento no viene a la U”, indicó el Superman a DirecTV.

Jiménez viene de una gran campaña con los árabes, disputando 25 partidos y anotando 13 goles en el pasado Campeonato Nacional.

Mira los comentarios de los hinchas en redes sociales:

Me sumo a la campaña de #JimenezALaU pic.twitter.com/naPaoekOFP — Cristóbal Morales (@cris_moralesjz) February 21, 2021

Vamos con todo camaradas la union hace la fuerza #JimenezALaU — Ulises 🤘🍻⚽🎸 (@bullanguero_29) February 21, 2021

Si a la U le falta JERARQUIA… Como no va a ser un fichajazo traer a un Jugador que JUGÓ con Figo, Zlatan, Cambiasso, Maicon, Luca Toni, Zanetti, Córdoba, Vieira, Balotelli, Crespo, Julio Cesar, Sneijder, Solari, Samuel… Peguense la cachá! #JimenezALaU !!! pic.twitter.com/KKZudSOkgn — Pedro. (@elpeyucoh) February 22, 2021

vente a la U mago 🙇🏻‍♂️ #JimenezALaU pic.twitter.com/RuDhJONMuV — la vida xlos kolores (@njjrrr) February 22, 2021

El verdadero Mago, siempre lo he dicho, siempre ha sido mi anhelo verlo de azul con la U roja en el pecho, que jugador! #JimenezALaU y #fueradudamel — Julio Bozza (@bozzaj10) February 21, 2021

#JimenezALaU el Verdadero MAGO 🪄 está en su mejor momento y quiere jugar en la U. 🤘🤘💙❤️💙❤️ pic.twitter.com/LJlCu2xJVd — Cristian Casanueva (@Cristianewhouse) February 22, 2021

Urgente que la dirigencia de AzulAzul se reencuentre con los resultados y con la mística del equipo, la institución no solo se trata del lucro y cuánta utilidad les deje su negocio, si quieren lukas inviertan en AFPs y den un paso al costado @udechile #JimenezALaU pic.twitter.com/1f1pRuLA5O — marcelo troncoso (@chelo1979) February 22, 2021