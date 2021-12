Este sábado, el delantero nacional Ben Brereton Díaz disputó los 90 minutos en la victoria a domicilio de Blackburn Rovers por 2-0 sobre Bournemouth, en cruce por la vigésimo segunda fecha de la Championship League de Inglaterra 2021-2022.

El seleccionado, que en la fecha pasada marcó el tanto del triunfo sobre Preston North End (1-0), esta vez no logró hacerse presente en el marcador, pero fue vital para la apertura de la cuenta de su equipo.

A los 21′, el ariete de 22 años aprovechó un rebote dentro del área y definió en el área chica, para que la pelota diera en Ben Pearson sobre la línea e ingresara.

Las fanáticas, que lo esperaban con banderas chilenas, alcanzaron a dialogar unos segundos con el goleador antes de ingresar al recinto deportivo. El momento quedó plasmado en una selfie tomada por el propio futbolista con el celular de una de las jóvenes.

“¡Te amamos!”, alcanzaron a decirle al deportista, quien después se retiró junto al resto del equipo del Blackburn.

The lads are here. 😄

🇨🇱 @benbreo is greeted by some special supporters!

— Blackburn Rovers (@Rovers) December 11, 2021