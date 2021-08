El 30 de agosto de 2021 quedará marcado para siempre en la historia del deporte chileno y especialmente en la cabeza de Francisca Mardones Sepúlveda, lanzadora de bala que logró la medalla de oro y récord mundial en los Juegos Paralímpicos de Tokio.

La proeza de la atleta comenzó hace más de 22 años, cuando un accidente afectó gravemente su columna y la obligó a cambiar drásticamente su estilo de vida.

Francisca nació en Santiago el 24 de septiembre de 1977 y desde muy niña se convirtió en una fanática de los deportes, representando a su colegio en variadas disciplinas.

Al cumplir la mayoría de edad, estudió Hotelería y Turismo, carrera que le gustaba y en la cual comenzaba a incursionar de manera internacional, luego de que consiguiera hacer su práctica en Islas Vírgenes, paradisíaca isla del Caribe que le permitía conocer nuevos lugares y que incluso tenía ratos libres para disfrutar de los paisajes y la playa.

Sin embargo, en 1999 su vida cambió para siempre, luego de que el huracán Lenny afectara a la zona centroamericana e hizo que Francisca cayera por un barranco, sufriendo una fractura de columna que impidió volver a caminar.

De ahí en adelante, comenzó una larguísima rehabilitación y numerosas cirugías, adaptándose a un nuevo mundo, pero siempre interesada en el deporte.

Una destacada tenista

Tras superar diversas complicaciones, decidió comenzar a incursionar en el tenis adaptado, disciplina en la que representó a Chile en diversas competencias internacionales, incluyendo Juegos Paralímpicos y Parasuramericanos.

En este último evento consiguió una meritoria medalla de oro en el dobles femenino junto a Macarena Cabrillana en 2014, presea que tuvo un sabor muy especial debido a que el evento se disputó en Santiago y en donde estuvo a punto de no presentarse debido a problemas de salud.

“Es una medalla de oro histórica. Primera vez que en Chile que ganamos esta medalla y para mí tiene un sabor muy especial porque dos días antes el doctor me dijo que no jugara este torneo porque estoy con bronquitis y me cuesta respirar, pero a puro corazón y gracias al apoyo de todo el mundo ganamos”, señaló a la prensa en ese momento.

Además, se posicionó entre las mejores del mundo en Singles y llegó a ser número 11 del Ranking mundial.

El cambio al atletismo

Pese a su éxito, optó por cambiar de rubro e incursionar en el atletismo, primero en el lanzamiento de la jabalina y también en el disco, pero su fortaleza más grande la encontró en la bala.

“Cuando hago lanzamientos utilizo una técnica similar a la de mi golpe de derecha en el tenis, lo que también ayuda con la aceleración”, señaló a Agencia EFE respecto a su capacidad para cambiar de disciplina.

Se acomodó a la especialidad y empezó a participar en diversos campeonatos sudamericanos y mundiales, lo que la catapultó a ser nuevamente de las mejores en su categoría.

Campeona mundial horas después de enterarse que murió su padre

Sin embargo, en noviembre del 2019 le tocó vivir una de las semanas más agitadas de su vida, luego de que se confirmara la muerte de su padre en 2019, uno de los que más la apoyó al momento de entrar al mundo del deporte.

La noticia la recibió en medio de un Mundial de Para Atletismo en Dubái en noviembre de ese año, fecha en la que afirmó que “todo fue muy complicado, pero a la vez muy mágico”.

En La Divina Comida, Francisca relató ese momento y contó que luego de llegar a Dubái “me doy cuenta que tengo un montón de mensajes en el teléfono. Me tuvieron que contar que le bajó la presión y no lo soportó, falleciendo ese día. Fue súper chocante y doloroso. Un par de horas después estuve compitiendo”.

“Hice mi mejor marca. Terminé y me puse a llorar, porque dije ‘estái acá conmigo'”, añadió la deportista.

La gloria en los Juegos Paralímpicos

Para esta temporada, Mardones apostó a lo grande y se preparó para ir con todo a los Juegos Paralímpicos, pese a las complicaciones por la pandemia y a lo restringido que se volvió su entrenamiento, el cual hizo prácticamente en su casa durante varios meses del 2020.

Tras ser nombrada como abanderada junto al nadador Alberto Abarza, Francisca respondió a las expectativas y se convirtió en la primera mujer en obtener una medalla en Juegos Olímpicos desde 1956, cuando Marlene Ahrens obtuvo plata en Melbourne con el lanzamiento de la jabalina.

A ellas se sumó Mariana Zuñiga, quien consiguió plata en esta misma jornada en los Juegos Paralímpicos de Tokio en el Tiro con Arco.

Hace algunos días, fue homenajeada con una muñeca Barbie por la empresa Mattel, quienes se inspiraron en ella con miras justamente a su participación en el máximo evento del deporte.

“Sin importar la edad que tengan, no dejen de creer en sí mismos porque ustedes pueden ser lo que quieran ser”, declaró a la BBC la campeona olímpica y primera mujer en conseguir una medalla de oro.