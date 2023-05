Emotivo homenaje a Vinicius Jr. y la condena de la ONU al racismo, marcaron nuevo partido del Real Madrid

Real Madrid y La Liga realizan homenaje a Vinicius Jr y la ONU habló de la “prevalencia del racismo en el deporte”

El Real Madrid realizó esta jornada un emotivo homenaje a su joven estrella, Vinicius Jr., en el estadio Santiago Bernabéu en Madrid, España, tras los lamentables cantos racistas que recibió el pasado domingo en el partido ante el Valencia por LaLiga.

Recordemos que el magro episodio ocurrió en el Estadio Nuevo Mestalla de Valencia, luego que cientos de hinchas del cuadro local llamaran, al unísono, “mono” al ariete brasileño por varios minutos.

El duelo estuvo lleno de momentos controversiales, como la tarjeta roja que recibió Vini tras las agresiones verbales y físicas que propinió luego de los insultos racistas que recibió, así como los comentarios posteriores del DT Carlo Ancelotti.

El incidente del domingo acabó con tres jóvenes detenidos, quienes fueron los primeros identificados por los gritos racistas contra el jugador. Sin embargo, la Policía Nacional anunció la libertad de los responsables solo tres horas más tarde.

En ese contexto, la Casa Blanca organizó este miércoles un homenaje a su joven estrella, quien no pudo jugar contra el Rayo Vallecano por una molestia en su rodilla. Sin embargo, su lesión no fue excusa para la ovación que recibió en Madrid.

En el encuentro entre los merengues y el cuadro de Vallecas todos los jugadores del Real Madrid vistieron la camiseta número 20 en honor a su compañero.

Por otra parte, los jugadores de ambos clubes hicieron una fotografía en conjunto contra el racismo en La Liga española y los aficionados del Real Madrid levantaron un enorme lienzo apoyando a Vinicius.

Mientras se disputaba el encuentro entre el Real Madrid y el Rayo Vallecano, la Organización de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado por el caso.

A través del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, Volker Türk, la entidad señaló que el abuso al que fue sometido el crack brasileño “es un crudo recordatorio de la prevalencia del racismo en el deporte”.

“The racial abuse faced by Real Madrid football player Vinícius Júnior in Spain last Sunday is a stark reminder of the prevalence of racism in sport. Organisers of sporting events must put strategies in place to prevent and counter racism”. – UN Human Rights Chief @volker_turk pic.twitter.com/hwsxqgWOQ7

