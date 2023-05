Indignación por relator que mandó a “lavar la loza” a seguidora en plena transmisión de partido de fútbol

Una insólita situación ocurrió en plena transmisión de un partido de fútbol amateur en Puerto Montt. Mientras se desarrollaba el encuentro, una usuaria de redes sociales emitió una crítica en contra del relator, quien le contestó de forma vehemente que “vaya a lavar la loza”.

El hecho sucedió cuando Kevin Ampuero, comunicador de la región que acostumbra a trasmitir y relatar los compromisos de la zona, comentaba el duelo entre Vicente Pérez Rosales y Deportes Alerce, disputado en el estadio Chinquihue.

Todo ocurría con normalidad, hasta que Krishna Aguilar escribió un comentario en contra de lo que dicía el hombre en su relato, a lo que este contestó: “mejor usted vaya a cocinar, o vaya a hacer no sé qué cosa”.

Sin embargo, eso no fue todo. Ampuero continuó señalando que “si a usted no le gusta la transmisión, no la vea o, si quiere ver el partido, venga al estadio, compre sus entraditas a tres luquitas, sino vaya a hacer el aseo o a lavar la ropa o a trabajar“.

Por último, argumentó que “yo estoy trabajando y si te gusta bien, sino, mala suerte no más“.

Este acontecimiento fue dado a conocer por el medio AS Chile, lo que causó la molestia del joven relator. “Increíble el nivel de información que otorga el Diario AS Chile. Un gran aporte al deporte” y “para lo que se presta”, escribió en sus redes sociales.

De todas formas, pese a sus quejas, distintos usuarios de Instagram no tardaron en comentar algunas de sus publicaciones explicando que su actitud no fue correcta. “Aprende a respetar, típico machito del sur que su único argumento es mandar a las mujeres a lavar y a la cocina” y “de profesional nada. Por lo demás, apuesto que a un hombre no lo mandas a cocinar“, fueron parte de las respuestas que recibió.

