“No pensaba reírme hoy”: Estos son los mejores memes del “humo” de Andrés Iniesta jugando en Unión Española

Un verdadero revuelo causó entre los hinchas nacionales el rumor de un bombástico fichaje en nuestro querido fútbol chileno. Se trata del supuesto interés de Unión Española en fichar al mítico volante Andrés Iniesta.

Según el medio El Periodista, los hispanos analizando el fichaje el ex mediocampista del Barcelona, quien informó este jueves que no renovará su contrato con el Vissel Kobe de Japón.

En una emotiva conferencia de prensa, el futbolista aclaró que no se va a retirar y que pretende seguir en la actividad a sus 39 años.

Tras la divulgación de este presunto deseo, fue la propia institución la que que señaló que esto no es verdad, disipando en un abrir y cerrar de ojos la ilusión que tenían algunos de ver a Iniesta mostrando su calidad en suelo nacional.

Tal como se preveía, esto no pasó desapercibido entre los fanáticos y rápidamente se generaron una ola de memes, entre los que algunos ya se “imaginaban” una presentación en el Estadio Santa Laura.

Justamente, el estado del césped del recinto de Independencia fue uno de los aspectos más aprovechados por los usuarios, quienes nuevamente mostraron su ingenio ante este “humo”.

Incluso, algunos ya se imaginaban una dupla de ataque con Leandro Gárate para intentar arrebatarle el liderato del torneo a Huachipato.

