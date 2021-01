La victoria del Inter de Alexis Sánchez y Arturo Vidal en el clásico de la ciudad ante Milan, por un dramático 2-1, no fue lo más comentado del encuentro disputado por la Copa Italia.

Los verdaderos protagonistas fueron los delanteros Zlatan Ibrahimovic y Romelu Lukaku. Y no precisamente por sus goles.

Justo antes del pitazo de medio tiempo, los espigados arietes tuvieron un encontrón en el campo que derivó en que choques de cabeza. Ante esto, el árbitro los amonestó con tarjeta amarilla.

Si bien la acción no se extendió por muchos minutos, sí fue lo suficiente para que el sueco y el belga se dijeran insultos de grueso calibre, los que derivaron en que el atacante de 27 años se fuera con todo contra el histórico de la Selección de Suecia.

Según reveló la prensa italiana, Zlatan expresó un fuerte insulto racista: “Vete a hacer tus rituales vudús de mierda a otro sitio”.

Lo anterior, en relación a que Farhad Moshiri, dueño del Everton, acusó a Lukaku de realizar ese tipo de brujerías cuando abandonó al equipo.

Ante esto, Lukaku contestó en inglés a Ibrahimovic “fuck you and your wife” (“ándate a la mierda tú y tu esposa”).

“Ve a llamar a tu madre y haz esos ritos vudú de mierda”, respondió el sueco.

“¿Hablamos de tu madre? Es una puta”, replicó el belga.

Por estos insultos, ambos arriesgan sanciones. El goleador del Milan fue expulsado en el 58′ por doble amarilla.