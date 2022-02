Este miércoles se disputó el esperado enfrentamiento entre el Inter de Milán y el Liverpool, correspondiente a la ida de los octavos de final. El chileno Arturo Vidal comenzó jugando desde el pitazo inicial, mientras que Alexis Sánchez partió en la banca y recién pisó el césped del San Siro desde el minuto 70.

Con respecto a la situación del Niño Maravilla, resultó un tanto llamativo para la hinchada que el director técnico Simone Inzaghi decidiera comenzar el encuentro con Lautaro Martínez en cancha, siendo que lleva varios partidos sin poder anotar. Por su parte, Sánchez pasa por un gran momento e incluso recibió esta semana el premio al mejor jugador del mes.

Si bien Alexis entró con buena actitud, no fue capaz de marcar la diferencia en los 20 minutos que estuvo sobre el terreno de juego. La escuadra local terminó perdiendo por 0-2 contra los ingleses y las críticas cayeron principalmente sobre el DT del equipo lombardo.

Lee también: Alexis Sánchez se afirma en Italia: Recibe el premio al mejor jugador del mes en el Inter

Uno de los aspectos más comentados fue la decisión de Inzaghi de no poner al 7 desde el arranque del compromiso, teniendo en consideración el buen desempeño que ha demostrado durante las últimas fechas, en distintas competencias. Incluso, se dijo durante la última semana que el entrenador estaba guardando al tocopillano para este duelo.

Algunos de los comentarios que dejaron los internautas en las redes sociales fueron “debería haber entrado desde el comienzo“, “me parece que le faltaron un par de minutos más a Alexis” y “una falta de respeto para Alexis“, entre otros.

Incluso, un usuario planteó si acaso el crack de La Roja debía tirar el centro y cabecearlo él mismo para ser considerado en la oncena inicial.

Que injusto el resultado para Inter. Mucho premio para Liverpool el 2-0. Me parece que le falto un par de minutos más a Alexis y creo que debería salir Dzeko (que le cuesta un mundo fuera del área) y no Lautaro. Me gusto el partido de Vidal (no es ni tipo de jugador)

Just focus on 2nd star.

When does Inzaghi realize that Alexis needs to start every game

— F72 (@firmano72) February 16, 2022