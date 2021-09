El seleccionado chileno Alexis Sánchez ya se encuentra en plena forma física y técnica, así lo demostró este martes en el triunfo del Inter de Milán sobre la Fiorentina por 3 goles a 1.

El tocopillano ingresó a los 70 minutos del encuentro, se le vio activo y enérgico, juego característico del delantero nacional, sin embargo, desperdició algunas chances para anotar, lo cual dividió a la prensa y a los hinchas lombardos.

No obstante, desde Europa señalan que el buen estado del chileno, podría significar la salida del Niño Maravilla del cuadro dirigido por Simone Inzaghi.

Lee también: Ex juez argentino Javier Castrilli fue oficializado como nuevo presidente de la Comisión de Árbitros

Segun informó el medio especializado Inter Live, Alexis estaría siendo sondeado por dos clubes españoles para dejar Italia, lo que no molestaría a la dirigencia del Inter, debido a su costoso salario que asciende a los 7 millones de euros por temporada.

“De España han llegado interesantes propuestas: Sevilla y Betis. El propio jugador no ocultó su interés, considerando que sería una buena opción para mantener en alta su reputación y recuperar cierta continuidad de juego”, escribió el citado medio con respecto a la no consideración del ex Barcelona en la oncena titular Nerazzurri.

Finalmente, considerando la amplia y exitosa carrera del jugador de 32 años, consignaron que Sánchez no tendría problemas en “sacrificar” parte de su sueldo para sumarse al club de Andalucía o a los adiestrados por Manuel Pellegrini y Claudio Bravo.

Lee también: Tiene 60 años y condenas en Europa: Vicepresidente de Surinam disputa encuentro oficial de la liga de campeones

Sin embargo, mientras no haya nada concreto, el chileno será alternativa en el próximo encuentro del Inter de Milán ante Atalanta el próximo sábado 25 de septiembre a las 13:00 horas en el estadio Estadio Giuseppe Meazza.