Un nuevo problema sumaría el volante nacional Arturo Vidal en el Inter. A los escasos minutos en los que participa y a su inminente salida en el próximo mercado de pases, ahora el King habría provocado el enojo del cuerpo técnico.

Según detalló el medio La Gazzetta Dello Sport, las palabras del chileno respecto a los motivos del cambio de su look y la referencia al entrenador, Simone Inzaghi, no cayeron del todo bien en los neroazzurros.

Anteriormente, el formado en Colo Colo bromeó que su teñido se lo hizo “para que el entrenador me vea más”, mostrando su descontento por no ser del todo considerado por el ex delantero, quien prefiere otras alternativas.

“Esas palabras sonaron muy desafinadas en el Inter, furioso por el enésimo fuera de lugar de Arturo, pariente lejano del guerrero que fue e impone una fuerte multa, aunque se considera una herramienta poco útil en su caso: la separación al final de la temporada ya está en vigor”, sostuvo en citado diario.

Por si fuera poco, también habría sonrojado la intención de Vidal de jugar próximamente por Flamengo, algo que no fue bien tomado debido a que asegurarían que el Rey estaría “desenfocado” de los objetivos.

Por ahora, Vidal se mantiene concentrado para el próximo duelo del fin de semana del Inter ante la Fiorentina, para posteriormente sumarse a la concentración de La Roja de cara a los duelos ante Brasil y Uruguay por eliminatorias.