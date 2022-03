Durante la tarde de este jueves 24 de marzo, se disputó la llave de la repesca por un cupo a Qatar 2022 en Europa. Portugal, por su parte, venció por 3-1 a Turquía y se clasificó a la final del repechaje de las Eliminatorias del viejo continente.

Por otra parte, Macedonia del Norte dio el batacazo en otra de las llaves, y venció por la cuenta mínima a Italia en Palermo. La eliminación de los tetracampeones del mundo, es la segunda consecutiva, luego de no poder clasificar a Rusia 2018.

En los primeros minutos del encuentro, el equipo Azzurro controló el juego en el campo contrario, y los macedonios por su parte, tuvieron que defenderse con todos sus recursos en la línea del fondo. Mucha presión de los volantes Barella y Jorginho, mientras que Ciro Immobile fue quien más inquietó al portero rival.

Lee también: Además de Chile contra Brasil: Qué otros compromisos se juegan este jueves por Clasificatorias

No obstante, Italia no consiguió abrir el marcador. La defensa estuvo cerrada y no pudieron acercarse con mayor peligro. En el complemento Berardi fue el jugador más inquietante, pero aún así, no pudo concretar.

En ese contexto, fue que en los descuentos, Aleksandar Trajkovski remató de fuera del área para dejar sin opciones al portero del PSG, Gianluigi Donnarumma, desatando el festejo del cuerpo técnico y sus compañeros, y la desazón por parte de los actuales campeones de Europa.

Tras el resultado, en las finales del repechaje europeo se enfrentará Portugal ante Macedonia del Norte, y Gales, espera rival entre Ucrania y Escocia, quienes pospusieron el partido debido a la guerra.