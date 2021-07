El delantero de Colo Colo Iván Morales analizó su buen momento futbolístico que lo tiene como una de las principales armas de los albos, ya que ha anotado tres goles en la presente Copa Chile.

El oriundo de Linares aseguró que bajó de peso y se puso en forma física adecuada para la temporada 2021, la que contaba con él como la referencia del ataque del cacique, en desmedro de Javier Parraguez y Nicolás Blandi.

El ex seleccionado Sub 20 tiene en esta temporada 11 partidos jugados en los que marcó 9 tantos, lo que lo transforma en el goleador del equipo.

“Tuve que cerrar la boca, jaja. Empecé una dieta y entreno en doble jornada. Aparte del trabajo físico que hago en el club, sumo una rutina dos o tres veces a la semana con Franco Barraza, un profe particular que me acompaña por las tardes. Seguí la dieta como tenía que ser y bajé rapidísimo como ocho kilos en tres o cuatro meses”, comentó en entrevista con Las Últimas Noticias.

Aquí, el joven de 21 años explicó que las sanciones y malos momentos fuera de la cancha le sirvieron para su actual presente, ya que apuntó que “mi vida cambió demasiado, los porrazos me hicieron aprender. ¿Y si hubiera hecho lo mismo en los cinco años que llevo en el plantel? Pero nada, me han pasado cosas y si no hubiese cambiado habría seguido jugando un partido y dos afuera”.

En abril, Morales sufrió la pérdida de su madre Audilia, la que se suma al fallecimiento de su padre tiempo atrás.

Al respecto, el atacante señaló que “ese vacío se va llenando. Quizás al principio tomé malas decisiones, hice otras cosas, pero ahora con la muerte de mi mamá me he acercado mucho más a mi hermana, a mis verdaderos amigos que me han ayudado bastante”.

“Estoy tranquilo porque en el club tengo compañeros con los que me llevo bien, con Jeyson Rojas somos de la misma zona, Pablito Solario, Dani Gutiérrez, Leo Gil, Gabriel Suazo y Nacho Jara que lo conozco hace mucho”, añadió.

Finalmente, agradeció el respaldo de Aníbal Mosa, quien aseguró en su momento que Morales estuvo cerca de dejar el club, pero que le entregó una nueva oportunidad por ser un canterano de la institución.

“Me bancó un montón el presi y me dijo eso, has esto y eso otro, no te quiero ver nunca más cerca de tus amigotes y así fue. Fue algo de lo que yo tenía que darme cuenta”, concluyó.