En la jornada de este viernes 12 de noviembre, la Gerencia de Comunicaciones de la Federación de Fútbol de Chile, informó que el cuerpo técnico comandado por Martín Lasarte convocó al jugador de Colo Colo, Iván Morales.

Lo anterior, luego que el ariete del Blackburn Rovers, Ben Brereton Díaz, fuera suspendido por acumulación de tarjetas amarillas, luego de una falta que le significó la amonestación en el triunfo de la Roja ante Paraguay en Asunción.

Además, el defensor Enzo Roco tampoco podrá disputar el encuentro por también haber recibido tarjeta amarilla, no obstante, todo indica que Mauricio Isla cumpliría su cuarentena obligatoria de siete días y podría llegar con lo justo ante Ecuador.

Diego Valdés, Guillermo Maripán, Claudio Baeza, Pablo Galdames y Nicolás Díaz aún se encuentran en dicha situación, al igual que el Huaso y Paulo Díaz. Recordar que este último, jugador de River Plate, no fue citado por lesión.

De esta manera, el Tanquecito de 22 años, regresará a la escuadra nacional, luego de haber sido nominada en la pasada triple fecha de septiembre. En dicha oportunidad, fue titular ante Brasil y Colombia, no obstante no pudo marcar y en los partidos de octubre no estuvo presente.

Con Morales, el Cacique suma a su tercer seleccionado, ya que Bryan Cortés y Gabriel Suazo son parte del plantel en esta jornada clasificatoria.

Con respecto al calendario deportivo, Chile se medirá ante la Tricolor el martes 16 de noviembre a las 21:15 horas en el estadio San Carlos de Apoquindo.

